Предполагаемому виновнику ДТП под Белгородом, где погибли молодые супруги, грозит 15 лет колонии

Водитель и пассажирка «Лады» погибли на месте происшествия. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Трагедия, унесшая жизнь молодой супружеской пары, произошла вечером 22 июня в районе села Салтыково в Белгородском районе. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Nissan Primera» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой». Находившиеся в отечественной легковушке 30-летний водитель и его 26-летняя жена погибли на месте происшествия. Водитель иномарки и двое его маленьких пассажиров – четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик – с травмами госпитализированы. Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Nissan», перевозивший детей, был нетрезвым.

В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек и совершенном в состоянии опьянения. За такое преступление предусмотрено от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.