В Белгородской области полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Начальник регионального полицейского ведомства Василий Умнов возложил цветы к Вечному огню на Соборной площади. фото: с сайта УМВД региона.

Вчера страна вспомнила одну из самых печальных дат в своей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли по всей Белгородской области. В них приняли участие сотрудники полиции во главе с начальником УМВД региона генерал-майором полиции Василием Умновым, ветераны органов внутренних дел и представители общественных советов. Вместе с жителями региона они принесли цветы к мемориалам и зажгли свечи.

- 81 год назад началась самая страшная и кровопролитная в истории нашей страны война. Нет ни одного дома, ни одной семьи, которые бы она обошла стороной. Каждый из нас обязан жизнью тем, кто тогда встал на защиту Родины. Мы должны быть достойными памяти предков, не забывать подвиг дедов и прадедов, сохранить и передать правду о наших героях потомкам, - отметила представитель Общественного совета при УМВД России по г. Старому Осколу Екатерина Шипилова.