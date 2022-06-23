Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 8:04

Белгородка после визита 19-летней гостьи обнаружила пропажу денег из сумки

Похищенные 11 тысяч рублей подозреваемая потратить не успела
Анастасия Лемешко
19-летней белгородке грозит до пяти лет лишения свободы за кражу денег у знакомой. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

19-летней белгородке грозит до пяти лет лишения свободы за кражу денег у знакомой. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

В первый отдел полиции на днях обратилась 21-летняя жительница Белгорода. Она сообщила о пропаже одиннадцати тысяч рублей.

Подозреваемую вскоре вычислили. Ею оказалась 19-летняя знакомая заявительницы. По предварительным данным, злоумышленница накануне заглянула к подруге. Заметив открытую сумочку, гостья дождалась, когда хозяйка выйдет из комнаты, достала кошелек и вытащила из него деньги. Потратить их подозреваемая не успела. Похищенное изъяли полицейские.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.