В течение трех дней в Белгородской области не будут в розницу продавать алкоголь

Запрет на продажу спиртного будет действовать с 24 по 26 июня Фото: "КП" Архив

В Белгородской области приняли решение не продавать алкоголь в розницу не только во время выпускных, но и за день до этого, а также на следующий день после проведения праздничных мероприятий. Ранее в региональный закон были внесены соответствующие поправки. Запрет будет действовать по всей области. Таким образом купить горячительные напитки, в том числе пиво, в магазинах нельзя будет 24, 25 и 26 июня.

- Ограничения не распространяются на предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - сообщается на сайте губернатора и правительства Белгородской области.