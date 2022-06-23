Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 6:15

В течение трех дней в Белгородской области не будут в розницу продавать алкоголь

Запрет связан с проведением выпускных в регионе
Анастасия Лемешко
Запрет на продажу спиртного будет действовать с 24 по 26 июня

Запрет на продажу спиртного будет действовать с 24 по 26 июня

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области приняли решение не продавать алкоголь в розницу не только во время выпускных, но и за день до этого, а также на следующий день после проведения праздничных мероприятий. Ранее в региональный закон были внесены соответствующие поправки. Запрет будет действовать по всей области. Таким образом купить горячительные напитки, в том числе пиво, в магазинах нельзя будет 24, 25 и 26 июня.

- Ограничения не распространяются на предприятия, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - сообщается на сайте губернатора и правительства Белгородской области.