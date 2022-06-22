Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2022 18:16

В Белгородской области в столкновении «Ниссана» и «Лады» погибли два человека

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются
Алексей СЕРГУНИН
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня, 22 июня, около18:50 на четвертом километре автодороги «ФАД М 2 «Крым» - Ясные Зори – Архангельское» произошло столкновение двух автомобилей «Ниссан Премьера» и «Лада Приора». В результате столкновения водитель «Лады», мужчина 1991 года рождения, и его пассажирка 1995 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП.

В больницу скорой медицинской помощью доставлены водитель автомобиля «Ниссан» и двое его несовершеннолетних пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.