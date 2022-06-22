В Белгородской области в столкновении «Ниссана» и «Лады» погибли два человека

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня, 22 июня, около18:50 на четвертом километре автодороги «ФАД М 2 «Крым» - Ясные Зори – Архангельское» произошло столкновение двух автомобилей «Ниссан Премьера» и «Лада Приора». В результате столкновения водитель «Лады», мужчина 1991 года рождения, и его пассажирка 1995 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП.

В больницу скорой медицинской помощью доставлены водитель автомобиля «Ниссан» и двое его несовершеннолетних пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.