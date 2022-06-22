23 июня в Белгородской области будет дождливо

Ветер северо-восточный от семи до 12-ти метров в секунду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов тепла, днем – от плюс 19-ти до плюс 24-х градусов. В Белгороде ночью от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 21-го до плюс 23-х градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Помните, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул. Главное управление МЧС России по Белгородской области просит автомобилистов быть внимательными и осторожными. Дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.