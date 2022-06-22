В Белгородской области в столкновении двух «Жигулей» пострадали пять человек

Автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства столкновения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 21 июня, в 20:40 на пятом километре автодороги «Борисовка - Пролетарский» 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», двигаясь со стороны п. Борисовка в направлении с. Крюково, пошел на обгон и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 211440» под управлением 30-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его 19-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «ВАЗ 211440» и две его несовершеннолетние пассажирки 17 лет получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, что накануне на десятом километре автодороги «магистраль 1:1» автоледи насмерть сбила пенсионера.