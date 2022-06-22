В Белгородской области автоледи насмерть сбила пенсионера

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 21 июня, в 9:16 на десятом километре автодороги «магистраль 1:1» 44-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 211340», двигаясь со стороны с. Незнамово в сторону г. Старый Оскол, наехала на 84-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Вчера же в 17:30 в районе дома № 80 по ул. Чапаева в Алексеевке 62-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигаясь со стороны ул. П. Ющенко в сторону ул. Победы, наехала на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылась с места происшествия, но впоследствии была установлена. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.