Еще 52 белгородца победили ковид

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 552 пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Новооскольского городского округа 1941 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 29 человек заболели, а выздоровели – 52. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 552 пациента, выздоровели – 128 764, умерли – 2 276. Сейчас из 163-х госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 16 человек больше.