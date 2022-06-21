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Здоровье21 июня 2022 20:38

Еще 52 белгородца победили ковид

Тем временем 29 жителей региона заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 552 пациента.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 552 пациента.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Новооскольского городского округа 1941 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 29 человек заболели, а выздоровели – 52. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 552 пациента, выздоровели – 128 764, умерли – 2 276. Сейчас из 163-х госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 16 человек больше.