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Происшествия21 июня 2022 9:08

В Белгородской области СК проверяет обстоятельства гибели в реке мужчины

Его тело обнаружили только на следующее утро после исчезновения
Анастасия Лемешко
Тело мужчины нашли в месте, необорудованном для купания.

Тело мужчины нашли в месте, необорудованном для купания.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Происшествие случилось в минувшие выходные в городе Новом Осколе. Из реки в районе улица Чапаева спасатели извлекли тело 50-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели устанавливают сотрудники следственного отдела регионального СК. По предварительным данным, в субботу, 18 июня, мужчина в компании знакомых отдыхал на берегу реки Оскол. Приятели употребляли спиртное. В какой-то момент они заметили отсутствие одного из товарищей. Самостоятельные поиски не принесли результата, поэтому мужчины обратились за помощью к правоохранителям. На следующее утро на берегу реки были обнаружены вещи пропавшего местного жителя, а его тело извлечено из воды в месте, не оборудованном для купания.

- Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.