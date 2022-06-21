Психически нездорового белгородца подозревают в убийстве матери

От полученных ранений пенсионерка умерла на месте происшествия. Фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в социальной сети.

Преступление произошло 19 июня в Белгороде. По версии следствия, 36-летний страдающий психическим расстройством мужчина в приступе агрессии нанес матери множество ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений 61-летняя пенсионерка умерла на месте происшествия.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и уже предъявили ему обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Санкции статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы. Дальнейшую судьбу мужчины по итогам расследования определит суд.