Белгородцы могут принять участие в конкурсах «Чемпион.АРТ» и «Короли лезгинки»

«Короли лезгинки» – творческие соревнования в исполнении популярного кавказского танца. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Финалы конкурсов состоятся в рамках основной программы мероприятий фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдёт с 15 по 19 августа в Крыму. Фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России.

Конкурс «Чемпион.АРТ» – это творческие соревнования среди команд-представителей регионов России в различных дисциплинах, где профессиональное жюри определяет самый творческий регион страны.

Для участия в конкурсе необходимо сформировать команду от региона, представляющую не менее пяти видов творческих направлений, отправить до 20 июня включительно по электронному адресу тизер номера в заданной тематике для прохождения отбора. Возможные направления для создания коллаборации: вокал, хореография, театральное искусство, кинопродакшн, музыка, стрит-арт, цирковое искусство, дизайн и мода, диджеинг, звуковая инсталляция, VR-технолигии, уличный спорт и другие. Возможные темы: метаформы русской души, историзация, кАРТа России.

Также на фестивале пройдёт финал конкурса «Короли лезгинки» – творческие соревнования в исполнении популярного кавказского танца. К участию приглашаются сольные профессиональные исполнители и любители, а также творческие коллективы от четырех до 12 человек. Для подачи заявки на конкурс необходимо до 20 июня отправить видеотизер номера в тематике конкурса по электронному адресу: kl@tavridafest.art. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.