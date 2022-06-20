В Белгородской области «BMW X5» сбил трех пешеходов

В результате ДТП пешеходы – 29-летняя девушка и две девочки – 10 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 19 июня, около 16:35 в районе дома № 295 по улице Корочанской в Белгороде произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель, 1994 года рождения, управляя автомобилем «BMW X5» совершил наезд на трех человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы – 29-летняя девушка и две девочки – 10 и 11 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, 19 июня в Белгородской области в ДТП погибли девушка-водитель и двое детей. Трагедия произошла в селе Венгеровка Ракитянского района.