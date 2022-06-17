В Белгородской области женщина взяла кредит по паспорту подруги

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона ответственно относиться к сохранности своих личных данных. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола обратилась 22-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что получила извещение от одной из микрофинансовых компаний с требованием погасить кредитную задолженность. Но в эту организацию за займом она не обращалась. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ею оказалась 21-летняя оскольчанка – подруга потерпевшей.

По предварительным данным, злоумышленница некоторое время проживала у заявительницы и имела доступ к ее паспорту. Воспользовавшись им, она оформила на имя подруги онлайн-займ на сумму более пяти тысяч рублей и обязательства по кредиту не исполняла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В соответствии с ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) даме грозит до двух лет лишения свободы. Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона ответственно относиться к сохранности своих личных данных.