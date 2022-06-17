Белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе идей по созданию арт-объектов садово-паркового искусства

Победители конкурса, чьи работы, наберут наибольшее количество голосов, получат призы. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

Ботанический сад НИУ «БелГУ» объявил о конкурсе на лучшую идею по созданию современных арт-объектов садово-паркового искусства для оформления территории природно-ландшафтного комплекса. Принять участие может каждый желающий, независимо от возраста и профессии. От конкурсантов ждут креативных ландшафтных архитектурных композиций. Размещаться они будут на территории ботанического сада рядом со стилизованной ветряной мельницей (локация представлена на прилагаемых фото).

Заявки на участие принимаются с 15 июня по 20 июля 2022 года в электронном виде по адресу: Evtuhova@bsu.edu.ru с пометкой в теме письма «Конкурс идей». В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты, прикрепить файл с графическим изображением предлагаемого объекта и визуализацией с привязкой к местности, краткое описание концепции, размеров, элементов, используемых материалов.

С 20 по 31 июля в официальной группе университета в социальной сети «ВКонтакте» пройдёт открытое интерактивное голосование и отбор лучших идей для создания новых арт-объектов на территории ботанического сада. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся в период с 1 по 5 августа.

Победители конкурса, чьи работы, наберут наибольшее количество голосов, получат призы, в числе которых саженец сортовой сирени, полученный методом in-vitro в рамках проекта «Белгородская сирень», пригласительный билет на две персоны для посещения концертов на открытом воздухе в рамках проекта «НеслуЧАЙные встречи» и набор сувенирной продукции. Об этом сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».