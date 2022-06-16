Более 12 тысяч подростков уже трудоустроились в Белгородской области

203 организации готовы принять на работу несовершеннолетних. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные белгородцы задействованы в благоустройстве населенных пунктов, озеленительных работах и подсобных хозяйствах. Также подростки работают дворниками, курьерами, младшими воспитателями, сортировщиками, лаборантами, промоутерами, вожатыми и уборщиками.

На сегодня свободно 4620 вакансий, 203 организации готовы принять на работу несовершеннолетних. Всего в этом году плановое количество трудоустроенных несовершеннолетних в Белгородской области – 45 тысяч человек.

Для трудоустройства молодым людям необходимо зарегистрироваться на единой цифровой платформе Работа России, где несовершеннолетнему подберут подходящую вакансию. Также для поиска работы подростки могут лично обратиться в Белгородский центр занятости населения.

Юные белгородцы получат не только заработную плату, но и материальную поддержку из средств центра занятости населения в соответствии с фактически отработанным временем. С учетом выплат средняя зарплата работающих подростков в регионе превышает 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.