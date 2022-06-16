Белгородская область договорилась о сотрудничестве с крупным агропромышленным холдингом

Виктор Линник (слева) и Вячеслав Гладков продолжат совместную работу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник будут взаимодействовать при выработке совместных решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе по привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных технологических решений.

Так, для развития АПК и продвижения экспорта продукции совместными усилиями Правительство Белгородской области и агропромышленный холдинг «Мираторг» намерены:

- осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции;

- обеспечивать проведение образовательной и просветительской работы в области развития АПК и поддержки экспорта продукции;

- рассматривать возможность развития на территории Белгородской области центра экспорта продукции свиноводства на площадке ЗАО «СК «Короча».

Также стороны будут комплексно сотрудничать в сфере обмена опытом работы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, размещения и строительства объектов промышленного и гражданского назначения, а также благоустройства территорий населенных пунктов.

Напомним, в ПМЭФ-2021 стороны подписали инвестиционное соглашение в 1,9 млрд рублей, которые были направлены на создание центра экспорта продукции и свиноводства на базе свинокомплекса «Короча» в Белгородской области. В рамках соглашения было предусмотрено повышение уровня биобезопасности на площадках компании в регионе, а также улучшение условий содержания животных.