18-летнего белгородца ограбили во время празднования дня рождения

Полиция уже задержала подозреваемых. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в социальной сети.

В полицию Старого Оскола с заявлением обратился 18-летний парень. Молодой человек рассказал, что его ограбили прямо во время празднования дня рождения. По предварительным данным, именинник повздорил с одним из гостей. Тот ушел и пожаловался своим знакомым, который решили наведаться к виновнику торжества и разобраться с ним.

- Когда все доводы были исчерпаны, злоумышленники, несмотря на возражения хозяина, вынесли из квартиры сотовый телефон и музыкальный центр, а также забрали 4 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Оперативники уже установили подозреваемых и задержали их. Это трое местных жителей в возрасте от 19 лет до 21 года. Криминального опыта до этого ни у одного из фигурантов не было. Деньги молодые люди успели потратить, а мобильник и музыкальный центр у них изъяли. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы. Пока подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.