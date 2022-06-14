В среду белгородцев снова ждут дожди и грозы

Синоптики предупреждают белгородцев о возможных ливнях. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Лето принесло с собой в Белгородскую область не только долгожданную жару, но и дожди с грозами. На днях жители сразу нескольких районов сообщали о граде. В областном центре коммунальным службам пришлось убирать поваленные деревья. Судя по прогнозам синоптиков, погода пока не спешит утихомириваться.

В среду, 15 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами могут пройти ливни. Возможны также грозы. Днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть западный. Ночью со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 17 метров в секунду. Днем скорость ветра составит 8-13 метров в секунду. Ночью обещают +11…+16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +21…+26 градусов.