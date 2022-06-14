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Происшествия14 июня 2022 11:27

Житель Белгородской области подозревается в убийстве родного брата

По версии следствия, во время ссоры фигурант ударил родственника ножом в сердце
Анастасия Лемешко
За убийство брата белгородцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фото со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

За убийство брата белгородцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фото со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Трагедия произошла в минувшие выходные в селе Глинное Новооскольского городского округа. По предварительным данным, двое братьев весь день распивали спиртное. Застолье закончилось ссорой, во время которой 35-летний мужчина выгнал родственника из дома. Однако тот вскоре вернулся. Продолжившийся конфликт перерос в драку. В итоге старший брат схватил нож и ударил им младшего ножом в сердце. От полученной раны 32-летний мужчина умер на месте происшествия. Скорую помощь вызвали очевидцы случившегося.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Санкции предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.