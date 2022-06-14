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Происшествия14 июня 2022 9:16

В Белгороде водитель повредил на парковке 11 автомобилей

Проходить медосвидетельствование мужчина отказался
Анастасия Лемешко
Полиция рассказала о ночном инциденте на парковке в Белгороде. Фото со страницы УМВД области в социальной сети.

Полиция рассказала о ночном инциденте на парковке в Белгороде. Фото со страницы УМВД области в социальной сети.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня во дворе дома № 57 на улице Щорса в городе Белгороде. Местный житель за рулем «Форд Фокуса» наехал на стоящие на парковке 11 автомобилей. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД задержали 39-летнего мужчину. От прохождения медосвидетельствования он отказался, за что ему выписали протокол. Напомним, такое правонарушение приравнивается к нетрезвому вождению. Санкции предусматривают лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

- Кроме того, возбуждено административное расследование по факту повреждения транспортных средств, - добавили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.