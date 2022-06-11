Белгородский «Салют» на финише чемпионата одержал разгромную победу

В итоговой таблице «Салют» занял четвертое место с 39-ю очками. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В заключительном матче второго этапа ФНЛ-2 белгородский «Салют» на своем поле разгромил «Саранск» (4:0). Дубль оформил Александр Канищев (40-я, 56-я), по разу мордовских футболистов огорчили Кирилл Корольков (11-я) и Денис Дегтев (69-я).

«Салют»: Ковалев, Жилмостных (Викторов, 81), Мастеров (Киселев, 81), Крикуненко, Ивантеев, Матвевнин (Агеев, 76), Дудайти, Канищев, Суриков, Корольков (Васюков, 71), Дегтев (Сошников, 81).

Таким образом, наши парни выдали на финише турнира серию из пяти домашних побед. 11 мая в Белгороде были повержены «Химки-2» (2:0), 15 мая – московский «Строгино» (3:1), 28 мая – домодедовский «Пересвет» (4:1), 4 июня – дубль хабаровского СКА (3:0).

В итоговой таблице «Салют» занял четвертое место с 39-ю очками. Столько же баллов в активе брянского «Динамо», но они оказались выше по результатам личных встреч. Выиграла группу 3 московская «Родина» (49), вторым финишировал саратовский «Сокол» (42).