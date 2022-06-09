В Старом Осколе спасатели не дали утонуть пытавшейся заплыть за буйки женщине

С наступлением тепла водоемы стали центрами притяжения белгородцев. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области рассказали о двух происшествия на водоемах, случившихся 8 июня. В Старом Осколе на пляже «Юность» спасатели заметили пытавшуюся заплыть за буйки женщину. По внешним признакам, она была нетрезвой. На просьбы в рупор вернуться на берег женщина не реагировала. Схватив жилеты спасатели сели в лодку и направились на помощь.

- Когда они добрались до женщины, та уже изрядно выбилась из сил и начала уходить под воду. Спасатели в считанные минуты вытащили ее и поместили в лодку, а затем доставили на берег, - сообщается на сайте ведомства.

Так как спасенная – женщина 1989 года рождения – сильно замерзла, ее отогрели в спасательной станции. От медицинской помощи она отказалась.

А вот в хуторе Гремучий Белгородского района трагедию предотвратить не удалось. Здесь водолазы достали из водоема тело мужчины 1983 года рождения. Его передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели еще выясняются.

Спасатели призывают белгородцев купаться только в оборудованных местах. Нельзя заходить в воду после употребления спиртного. Опасно также переохлаждаться – это может привести к судорогам.