В 2023 году в Белгороде планируют заменить остановочные комплексы

Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на состояние остановок в городе. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» жительница Белгорода обратила внимание Вячеслава Гладкова на плохое состояние остановок, в том числе в центре города. По ее словам, где-то пассажиры ждут маршрутки без крыши над головой в любую погоду, где-то лавочки грязные.

Глава региона согласился с мнением о том, что многие остановки в городе находятся в удручающем состоянии. Он добавил, что дал соответствующее поручение мэру. Новые варианты остановочных комплексов губернатору уже представили. Их замена планируется в 2023 году. Деньги выделят из областного бюджета.