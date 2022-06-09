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Общество9 июня 2022 9:03

В 2023 году в Белгороде планируют заменить остановочные комплексы

Глава региона согласился с мнением о том, что они находятся в удручающем состоянии
Анастасия Лемешко
Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на состояние остановок в городе. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на состояние остановок в городе. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» жительница Белгорода обратила внимание Вячеслава Гладкова на плохое состояние остановок, в том числе в центре города. По ее словам, где-то пассажиры ждут маршрутки без крыши над головой в любую погоду, где-то лавочки грязные.

Глава региона согласился с мнением о том, что многие остановки в городе находятся в удручающем состоянии. Он добавил, что дал соответствующее поручение мэру. Новые варианты остановочных комплексов губернатору уже представили. Их замена планируется в 2023 году. Деньги выделят из областного бюджета.