В Белгородской области под колесами автомобиля пострадал 12-летний мальчик

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными в местах, где могут появиться пешеходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезное ДТП произошло 8 июня в девятом часу утра на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе. По предварительным данным, 35-летний водитель «Ниссана Кашкай» сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. В настоящее время мальчик госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными в местах, где могут появиться пешеходы. Ведь дети не всегда осмотрительны и могут неправильно оценить направление и скорость движения транспорта. Пешеходов просят перед тем, как ступить на проезжую часть, убедиться, что водитель их видит и пропускает, а в темное время суток обозначать себя световозвращателями. При переходе надо также убрать наушники, телефон и зонт и снять капюшон.