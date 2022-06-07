8 июня на Белгородчине потеплеет до 27 градусов

В Белгороде ночью от 11-ти до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 25-ти градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 8 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днем северный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от плюс восьми до плюс 13-ти градусов, днем – от 22-х до 27-ми градусов выше ноля. В Белгороде ночью от 11-ти до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 25-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Помните, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что, несмотря на открытие купального сезона, водоемы еще не достигли минимально допустимой температуры в 18 градусов, поэтому заходя в воду, следует быть предельно осторожными и не заплывать далеко от берега. А рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Помнить, что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы, поэтому воздержитесь от курения во время движения.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.