Доверчивая белгородка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

Для отмены незаконной операции аферисты рекомендовали самостоятельно получить займ и перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 13 дистанционных краж и мошенничеств. Общая сумма похищенных у граждан денежных средств составила более одного миллиона 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег. По предварительным данным, злоумышленники позвонили женщине под видом сотрудников банка и сообщили о якобы зафиксированной попытке несанкционированного оформления кредита на ее имя. Для отмены незаконной операции они рекомендовали самостоятельно получить займ и перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Необходимость такой операции лже-сотрудники банка аргументировали тем, что тогда одобренную сумму не смогут снять посторонние лица. Доверившись незнакомцам, женщина перечислила на их счета более 700 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Как отметил заместитель начальника ОМВД России по Валуйскому городскому округу – начальник следственного отдела Андрей Квачев, не следует выполнять никакие финансовые операции по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились: сотрудниками правоохранительных органов иди банка. Если вы сомневаетесь в сохранности своих сбережений, обратитесь в финансово-кредитное учреждение самостоятельно. Прервите телефонный разговор и придите в отделение банка или позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей банковской карты. Можно также обратиться за консультацией в полицию.

Помните, что злоумышленники могут использовать программу подмены номеров для имитации звонка из официального учреждения, поэтому необходимо всегда перепроверять информацию, даже если позвонившие настоятельно рекомендуют никому не сообщать о происходящем. Задача мошенников максимально долго удерживать ваше внимание и не позволить обратиться за советом к близким или в компетентные органы. Если вы все же стали жертвой обмана, незамедлительно сообщите об этом в полицию.