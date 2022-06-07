В Белгородской области прошел Пушкинский бал-маскарад

Дебютантам бала-маскарада вручили памятные бальные сертификаты. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

Накануне, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, писателя и сказочника Александра Пушкина зрители окунулись в эпоху его жизни и творчества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ракитянского района.

В этом году в традиционном областном бале приняли участие 13 (более 80 пар) любительских ансамблей бального танца, клубов любителей бального танца культурно-досуговых учреждений области. Участники бала исполнили традиционные танцы – полонез, падеграс, польку, польку-знакомств, краковяк, кадриль, танго, вальс-мазурку, венский, фигурный, медленный и большой вальсы. Музыка, танцы и интерактивные площадки эпохи «Золотого века» дали возможность всем гостям праздника окунуться в атмосферу этой необыкновенной эпохи и почувствовать себя героем Пушкинских времен, примерить бальный маскарадный костюм, послушать романсы, полистать книги А.С. Пушкина.

Дебютантам бала-маскарада вручили памятные бальные сертификаты. В программе мероприятия были и конкурсы. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения. Наградными лентами «Примы» и «Премьера» бала были награждены Светлана Михеева и Владимир Бажов – участники школы исторического и социального танца «Блюз». Приз за «Самый оригинальный и красивый маскарадный костюм и маску» получила Лидия Михайлова. «Приз зрительских симпатий» получила Светлана Михеева.

Также на мероприятии работали интерактивные анимационные площадки «Лукоморья», пленэр и выставка картин художников Ракитянской детской школы искусств, литературная трибуна, фото-зона «Бричка», гигантские шляпки и выставка шляпок, флористическая витрина и садовый буфет.