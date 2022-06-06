В Белгородской области удалось спасти заплывшего за буйки мужчину

Если бы пострадавший купался на «диком» пляже, все могло закончиться гораздо печальнее. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По предварительным данным, 4 июня примерно в 18:00 на центральном пляже «Юность» в Старом Осколе мужчина 2002 года рождения заплыл за буйки, что категорически запрещено делать. Пловец не рассчитал свои силы, начал тонуть и звать на помощь. Заметив это, дежурный спасатель управления по делам ГО и ЧС Старооскольского городского округа Сергей Котов на лодке бросился на помощь к тонущему. Когда спасатель добрался до мужчины, тот уже изрядно выбился из сил и начал уходить под воду. Сергей подхватил его и затащил в лодку.

«Купайтесь только на оборудованных пляжах!» - постоянно предупреждают сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области. И к этим словам стоит прислушаться. В вышеупомянутом случае трагедии на водоеме удалось избежать только потому, что ЧП случилось на оборудованном пляже, где организовано дежурство спасателей. Если бы пострадавший купался на «диком» пляже, все могло закончиться гораздо печальнее.

Несмотря на теплую погоду, последние дни и открытие купального сезона, водоемы еще не достигли минимально допустимой температуры в 18 градусов, поэтому заходя в воду, следует быть предельно осторожными и не заплывать далеко от берега. При низкой температуре повышается риск возникновения судорог, которые могут подвергнуть жизнь отдыхающих серьезной опасности. В случае возникновения происшествия на воде, срочно сообщайте об этом по номеру телефона «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.