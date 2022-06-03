За сутки 32 белгородца победили ковид

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 979 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 36 пациентов заболели, а выздоровели – 32. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 979 человек, выздоровели – 128 058, умерли – 2 268. Сейчас из 158-ми госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на 37 человек меньше.