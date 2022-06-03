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Здоровье3 июня 2022 14:54

За сутки 32 белгородца победили ковид

Тем временем 36 жителей региона заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 979 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 979 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 36 пациентов заболели, а выздоровели – 32. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 979 человек, выздоровели – 128 058, умерли – 2 268. Сейчас из 158-ми госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на 37 человек меньше.