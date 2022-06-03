В отношении белгородца составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В Старом Осколе нашли автора надписей, дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Фото со страницы УМВД России по г. Старому Осколу в социальной сети.

В городе Старом Осколе участковые уполномоченные полиции установили мужчину, который около пяти часов утра 21 мая баллончиком с краской нанес на ограждении вблизи образовательного учреждения ряд надписей, дискредитирующих использование Вооруженных сил Российской Федерации. Автором оказался 33-летний нигде не работающий местный житель.

- Мужчина пояснил полицейским, что не до конца разобрался в ситуации и в целом был недоволен тем, как складывается его жизнь, поэтому разместил записи в общественном месте. По его словам, в настоящее время он раскаивается в своем поступке, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

В отношении мужчины составили протокол. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, ему может грозить штраф в пятьдесят тысяч рублей. Материал направлен для рассмотрения в суд.