Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2022 12:29

В отношении белгородца составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Ему может грозить штраф в 50 тысяч рублей
Анастасия Лемешко
В Старом Осколе нашли автора надписей, дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Фото со страницы УМВД России по г. Старому Осколу в социальной сети.

В Старом Осколе нашли автора надписей, дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Фото со страницы УМВД России по г. Старому Осколу в социальной сети.

В городе Старом Осколе участковые уполномоченные полиции установили мужчину, который около пяти часов утра 21 мая баллончиком с краской нанес на ограждении вблизи образовательного учреждения ряд надписей, дискредитирующих использование Вооруженных сил Российской Федерации. Автором оказался 33-летний нигде не работающий местный житель.

- Мужчина пояснил полицейским, что не до конца разобрался в ситуации и в целом был недоволен тем, как складывается его жизнь, поэтому разместил записи в общественном месте. По его словам, в настоящее время он раскаивается в своем поступке, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

В отношении мужчины составили протокол. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, ему может грозить штраф в пятьдесят тысяч рублей. Материал направлен для рассмотрения в суд.