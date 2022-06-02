Пострадавший на детской площадке в Белгороде мальчик должен поправиться до конца июня

Антон Иванов проведал ребенка в больнице. Фото из телеграм-канала Антона Иванова.

- Состояние стабильное, прогнозы врачей радуют - ребенок должен полностью восстановиться до конца месяца, - написал сегодня, 2 июня, в своем телеграм-канале мэр Белгорода Антон Иванов.

По словам градоначальника, площадка огорожена, родителям мальчика окажут всю необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ремонт выполнят после завершения проверок.

Как уже сообщала «КП», вчера, 1 июня, на детской площадке около «Ленты» в парке Победы обрушилась часть стены. Она привалила паренька. По неофициальной информации, у парнишки рассечена голова, сломано ребро, повреждено легкое, сотрясение и ушиб головного мозга.