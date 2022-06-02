В Белгороде на детской площадке пострадал мальчик

Власти обещают разобраться в причинах произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На детской площадке около «Ленты» в парке Победы обрушилась часть стены. К сожалению, пострадал мальчик, - написал в своем телеграм-канале глава Белгорода Антон Иванов.

По предварительным данным, у парнишки рассечена голова, сломано ребро, повреждено легкое, сотрясение и ушиб головного мозга.

По словам мэра, начато служебное расследование. Власти обещают разобраться в причинах произошедшего. Родителям и мальчику окажут необходимую помощь.