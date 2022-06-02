Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июня 2022 7:00

В Белгороде на детской площадке пострадал мальчик

Несчастный случай произошел в парке Победы
Алексей СЕРГУНИН
Власти обещают разобраться в причинах произошедшего.

Власти обещают разобраться в причинах произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На детской площадке около «Ленты» в парке Победы обрушилась часть стены. К сожалению, пострадал мальчик, - написал в своем телеграм-канале глава Белгорода Антон Иванов.

По предварительным данным, у парнишки рассечена голова, сломано ребро, повреждено легкое, сотрясение и ушиб головного мозга.

По словам мэра, начато служебное расследование. Власти обещают разобраться в причинах произошедшего. Родителям и мальчику окажут необходимую помощь.