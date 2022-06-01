В Белгородской области родились Евфимий, Соломон, Доминик, Евника, Иймона, и Осия

В Белгородской области за пять месяцев этого года родились 4454 малыша. Из них 2299 мальчиков и 2155 девочек. Такой приятной статистикой в День защиты детей поделилось региональное Управление ЗАГС.

По популярности имён у мальчиков продолжает лидировать Артём. Так жители региона назвали 126 новорожденных. На втором месте – Михаил. Это имя получили 124 ребенка. На третьем – Александр. Это имя дали 109 малышам.

- В десятку популярных у белгородцев имён в этом году попали: Иван – 89, Дмитрий – 77, Кирилл – 77, Тимофей – 69, Матвей – 61, Илья – 58. Большую популярность в нашей области приобретает имя Лев, этим именем назвали – 58 мальчиков –11 место в рейтинге популярности, - отмечается на сайте правительства региона.

У девочек самым популярным именем по-прежнему остаётся Мария. Их в регионе появилось на свет 104. На втором месте София – так назвали 99 малышей. На третьем Анна. Это имя дали 71 девочки. Анны вытеснили на четвертой место Викторий, которых за пять месяцев родилось 70.

- В десятку популярных у белгородцев имён для девочек также вошли: Варвара – 65, Алиса – 65, Ксения – 63, Дарья – 62, Анастасия – 61, Василиса – 61, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Некоторые родители давали детям довольно редкие имена. У мальчиков это Даниэль, Доминик, Доброслав, Даромир, Евфимий, Соломон, Виктор-Анатолий, Габриэль, Аврелий. У девочек - Мелисса, Златослава, Анна Инес, Верослава, Виорика, Дара, Евника, Иймона, Иулианна, Осия и Любомила.