В Белгородской области подростка и его старшего друга подозревают в серии угонов

В полицию Старого Оскола с заявлениями о пропажах автомобилей обратились сразу трое местных жителей. По почерку правоохранители определили, что к исчезновению транспорта приложили руки одни и те же люди. Добычей стали поддержанные автомобили отечественного производства – две «пятерки» и одна «семерка». Все их впоследствии нашли брошенными. В салонах остались пустые пластиковые бутылки и упаковки из-под чипсов. Подозреваемых вскоре вычислили и задержали. Ими оказались 18-летний житель Чернянского района и 17-летний приятель. По версии следствия, в один из автомобилей они проникли вдвоем. На двух других катались поодиночке. Чужие машины парни использовали, чтобы добраться до нужного места. В пресс-службе УМВД региона рассказали, что по фактам пропажи автомобилей возбуждались уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража». Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана в ходе следствия. Помимо уголовной, молодым людям грозит и административная ответственность. В отношении 18-летнего парня составили протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя, в отношении 17-летнего юноши – за распитие спиртного в общественных местах. Решается также вопрос и о привлечении его отца к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына.