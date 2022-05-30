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Происшествия30 мая 2022 6:44

За фиктивную прописку иностранцев белгородкам грозят до трех лет лишения свободы

Женщины брали за свои услуги деньги
Алексей СЕРГУНИН
Дамам грозит уголовное наказание по ст. 322.3 УК РФ.

Дамам грозит уголовное наказание по ст. 322.3 УК РФ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участковые уполномоченные УМВД России по Белгороду в ходе проверок мест проживания иностранцев по двум из адресов выявили нарушения. По предварительным данным, две жительницы областного центра за денежное вознаграждение фиктивно поставили на миграционный учет в своем жилье граждан ближнего зарубежья. Подозреваемые оформили уведомление о прибытии иностранцев, указав в нем адрес, где сами зарегистрированы. При этом предоставлять свою жилплощадь они не собиралась.

В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) дамам грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Белгородской области.