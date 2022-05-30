За фиктивную прописку иностранцев белгородкам грозят до трех лет лишения свободы

Дамам грозит уголовное наказание по ст. 322.3 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участковые уполномоченные УМВД России по Белгороду в ходе проверок мест проживания иностранцев по двум из адресов выявили нарушения. По предварительным данным, две жительницы областного центра за денежное вознаграждение фиктивно поставили на миграционный учет в своем жилье граждан ближнего зарубежья. Подозреваемые оформили уведомление о прибытии иностранцев, указав в нем адрес, где сами зарегистрированы. При этом предоставлять свою жилплощадь они не собиралась.

В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) дамам грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Белгородской области.