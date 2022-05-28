Доверчивая белгородка отдала мошенникам 25 тысяч рублей

Аферисты предложили перечислить нужную сумму на банковскую карту, обещая сделать обратный перевод в иностранной валюте. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о хищении денег в отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 29-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, она хотела обменять деньги дистанционным способом и столкнулась с обманом.

По предварительным данным, в одном из мессенджеров белгородка нашла объявление об оказании соответствующих услуг. Злоумышленники предложили перечислить нужную сумму на банковскую карту, обещая сделать обратный перевод в иностранной валюте. Потерпевшая через мобильное приложение перевела им более 25 тысяч рублей, но обратно деньги не получила. Злоумышленники, обещавшие помочь ей с обменом, просто перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 (Мошенничество). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к хищению.

Правоохранители призывают граждан не терять бдительность, не перечислять и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Если вы все-таки стали жертвой обмана, следует незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.