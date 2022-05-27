28 мая в Белгороде пройдет продовольственная ярмарка

Схема торговли такая же, как и в прошлый раз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жители Белгородской области вновь приглашаются на ярмарку «Южная» в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Количество фермеров, желающих продать свою продукцию в Белгороде, растет. В эту субботу, 28 мая, на ярмарку приедут 55 сельхозтоваропроизводителей (21 мая их было 50 человек).

Схема торговли такая же, как и в прошлый раз. В крытой части ярмарки можно будет приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, а также куриные и перепелиные яйца. В открытой – плодоовощную продукцию, грибы, яйца, мед, бакалею, семена и саженцы, выпечку, товары ремесленников. Адрес проведения: ул. Костюкова, 39. Время работы - с 9 до 15 часов.

Отметим, что на прошлых выходных ярмарку посетили порядка 16 тысяч человек.