40-летняя белгородка похитила у знакомого 5,5 тысяч рублей

Подозреваемая вместо двух тысяч перечислила на находившуюся у нее во временном пользовании карту знакомого 7500 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

24 мая в ОМВД России по Прохоровскому району обратился 36-летний мужчина – пенсионер по инвалидности. Он сообщил, что с его банковского счета похитили денежные средства. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 40-летняя местная жительница – знакомая потерпевшего.

По предварительным данным, незадолго до случившегося мужчина брал в долг у злоумышленницы две тысячи рублей. Чтобы вернуть деньги, он предоставил женщине доступ к своему онлайн-кабинету и попросил перевести необходимую сумму. Увидев, что на счет потерпевшего поступила пенсия, подозреваемая вместо двух тысяч перечислила на находившуюся у нее во временном пользовании карту другого знакомого 7500 рублей, которые впоследствии сняла в банкомате.

Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.