Белгородские власти запретили въезд в села, которые обстреливают украинские ВС

Журавлевка, 25 мая. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

- Обращаюсь ко всем, в первую очередь, к жителям Журавлевки и Нехотеевки Белгородского района и Середе Шебекинского округа: до особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя! – написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что последние два дня со стороны Украины обстреливают Журавлевку. 25 мая был ранен мужчина 1993 года рождения, ему сделали операцию. А женщина, раненная 26 мая, увы, умерла в больнице.

Напомним, что российские войска с 24 февраля проводят спецоперацию на Украине. И с того же дня Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства.

11 мая первой мирной жертвой на территории РФ стал 18-летний житель белгородского села Солохи Руслан Нефедов.