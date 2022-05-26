Глава Белгородчины пообщался с мирными жителями ЛНР, ДНР и Украины, которые временно разместились в гостиницах

Для точечного решения всех вопросов будет создана база данных на всех проживающих жителей из ДНР и ЛНР. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков вновь выехал в один из крупных отелей регионального центра, где на сегодняшний день разместились более 640 человек, из них 289 – мирное население ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Для точечного решения всех вопросов мы заводим базу данных на всех проживающих жителей из ДНР и ЛНР, - пояснил Вячеслав Владимирович. - Каждый четверг с 16 и до 18 часов в холле гостиницы вас будут ждать мои заместители по здравоохранению, социальной защите, по делам молодежи, а также представители миграционной службы и заместитель мэра Белгорода.

Кроме того, глава региона сообщил, что один раз в начале каждого месяца на встречу к жителям будет приезжать он лично вместе с обозначенными руководителями. Каждое воскресенье с 16 и до 20 часов на территории гостиницы будет развернут стол по вопросам, которые не смогли решить. Их будут прорабатывать детально.