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Происшествия25 мая 2022 11:34

За кражу электросамоката белгородцу грозит до двух лет тюрьмы

51-летний мужчина так и не смог разобраться в принципе работы транспортного средства
Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду обратились представители организации, предоставляющей услуги проката и аренды товаров для отдыха и спорта. Они сообщили о пропаже электросамоката стоимостью около 29 тысяч рублей. Участковые задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель областного центра.

По предварительным данным, злоумышленник, прогуливаясь вечером по улицам областного центра, заметил припаркованный электросамокат и решил забрать его домой. Но разобраться в принципе его работы так и не смог. Полицейские изъяли самокат и вернули владельцу.

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозите лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.