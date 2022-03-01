Аэропорт Белгорода не будет работать до 8 марта

Ограничение на работу аэропорта Белгорода продлили до 8 марта. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ограничение на работу аэропорта Белгорода, по данным Росавиации, продлили до 8 марта. Для компенсации отмененных авиарейсов Юго-Восточная железная дорога на период с 24 февраля по 2 марта запустила дополнительный поезд № 112. Продление графика его движения пока не планируется.

- Сейчас наполняемость состава не превышает 40 процентов. Однако, если пассажиропоток будет расти, то железнодорожники будут назначать дополнительные поезда на конкретные даты, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.