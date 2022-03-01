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Происшествия1 марта 2022 14:47

В Белгородской области вынесли приговор за размещение в соцсети материалов, оправдывающих террористическую деятельность

Их публикация обошлась интернет-пользователю в 600 тысяч рублей
Анастасия Лемешко
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Фото: "КП" Архив

Сотрудники Управления ФСБ России по Белгородской области выявили факт размещения одним из интернет-пользователей в социальной сети материалов, содержащих высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они были доступны для всеобщего ознакомления, сопровождались комментариями и размещались без ограничения доступа.

В отношении опубликовавшего их интернет-пользователя возбудили уголовное дело. По решению выездной коллегии Второго западного окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа. Публикация в сети Интернет обошлась осужденному в 600 тысяч рублей.