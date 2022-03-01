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Общество1 марта 2022 14:08

Синоптики обещают белгородцам до четырех градусов тепла и туман

В регионе также ожидаются небольшие осадки в виде снега
Анастасия Лемешко
По прогнозам синоптиков, в Белгороде ожидается снег.

По прогнозам синоптиков, в Белгороде ожидается снег.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На календаре весна, но зима не спешит уступать свои права. По прогнозам синоптиков, в среду, 2 марта, в Белгородской области будет облачно, с прояснениями. В регионе ожидаются небольшие осадки – снег и мокрый снег. Водителям в межсезонье стоит быть особенно внимательными - на дорогах возможна гололедица.

Ночью и утром обещают также туман. Ветер будет дуть восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов мороза. Днем – от минус одного до плюс четырех градусов.