Синоптики обещают белгородцам до четырех градусов тепла и туман

По прогнозам синоптиков, в Белгороде ожидается снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На календаре весна, но зима не спешит уступать свои права. По прогнозам синоптиков, в среду, 2 марта, в Белгородской области будет облачно, с прояснениями. В регионе ожидаются небольшие осадки – снег и мокрый снег. Водителям в межсезонье стоит быть особенно внимательными - на дорогах возможна гололедица.

Ночью и утром обещают также туман. Ветер будет дуть восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов мороза. Днем – от минус одного до плюс четырех градусов.