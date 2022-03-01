Мэрия призвала жителей Белгорода не покупать продукты на стихийных рынках

Белгородцев просят не покупать продукты у уличных продавцов. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Администрация Белгорода обратилась к жителям и гостям областного центра с призывом не покупать продукты в местах несанкционированной торговли. В мэрии объяснили, чем могут быть опасны товары со стихийных рынков. Речь идет, прежде всего, о продукции животного происхождения. Это мясо, сало, яйцо, молочные продукты, колбасные изделия и рыба.

- Как правило, у «уличных» продавцов нет документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции, она не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Такие продукты могут быть заражены опасными микроорганизмами и употреблять в пищу их нельзя, - отметили в мэрии.

В местах несанкционированной торговли могут не соблюдаться и правила личной гигиены. Например, здесь нет раковины для мытья рук. Отсутствует и санитарная одежда. Это может привести к возникновению кишечных инфекций. Не факт и то, что продавец прошел медицинское обследование. Кроме того, в таких точках нет холодильников, что ведет к нарушению режима хранения товаров.

- Зачастую причиной пищевых отравлений является именно продукция, приобретенная с рук на тротуаре, вдоль автодорог, во дворах спальных районов и в других местах, не предусмотренных для торговли. Однако в таких случаях претензии предъявить просто некому, так как установить лицо, продавшее товар, практически невозможно, - добавили в мэрии.