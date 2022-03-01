В образовательных учреждениях Белгородской области усилили меры безопасности

Спокойствие детей, посещающих детсады, школы и учреждения допобразования – один из важнейших для региона вопросов. По словам заместителя губернатора – министра образования Белгородской области Андрея Милёхина, меры безопасности здесь усилили. Учебные заведения охраняют сторожи, сотрудники ЧОП и вневедомственной охраны.

Он также отметил, что в регионе действует единая система обеспечения безопасности образовательных учреждений: периметральное ограждение и освещение территории; наличие охранно-пожарной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля; наличие охраны, соблюдение правил прохождения учащихся и сотрудников через рамку металлоискателя, наличие в учреждении ручного металлодетектора, исправность систем видеонаблюдения и наличие телефонов с автоматическим определителем номера. Входные двери выполнены из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту от проникновения посторонних. Определены также ответственные за принятие мер по защищенности образовательного учреждения

- Приведённый список не является исчерпывающим, и каждое образовательное учреждение, исходя из специфики своей деятельности, может включить в него дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, – добавил Андрей Милёхин.