По Белгородской области в последний день зимы прокатилась волна лжеминирований

Офисный центр на Королёва эвакуируют второй день подряд.

Последний день зимы – 28 февраля – выдался в Белгородской области беспокойным. По региону прокатилась волна лжеминирований. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, звонки, поступавшие с разных телефонов, охватили практически всю область.

- Говорили о минировании большого количества зданий: общественных организаций, магазинов, торговых центров, правительственных учреждений. Все звонки, слава богу, оказались ложными. Достаточно ожидаемая ситуация, поэтому правоохранительные органы будут отрабатывать, безусловно, каждый звонок и искать тех людей, которые совершают, мягко скажем, неправомерные действия, - написал глава региона на своей странице в социальной сети.

1 марта по той же причине в Белгороде эвакуировали издательский дом. Сотрудники уже вернулись к работе.

Напомним, законодательством предусмотрена серьезная ответственность за такие ложные вызовы. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.