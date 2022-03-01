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Общество1 марта 2022 12:09

По Белгородской области в последний день зимы прокатилась волна лжеминирований

Губернатор успокоил жителей региона, сообщив, что все вызовы были ложными
Анастасия Лемешко
Офисный центр на Королёва эвакуируют второй день подряд.

Офисный центр на Королёва эвакуируют второй день подряд.

Последний день зимы – 28 февраля – выдался в Белгородской области беспокойным. По региону прокатилась волна лжеминирований. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, звонки, поступавшие с разных телефонов, охватили практически всю область.

- Говорили о минировании большого количества зданий: общественных организаций, магазинов, торговых центров, правительственных учреждений. Все звонки, слава богу, оказались ложными. Достаточно ожидаемая ситуация, поэтому правоохранительные органы будут отрабатывать, безусловно, каждый звонок и искать тех людей, которые совершают, мягко скажем, неправомерные действия, - написал глава региона на своей странице в социальной сети.

1 марта по той же причине в Белгороде эвакуировали издательский дом. Сотрудники уже вернулись к работе.

Напомним, законодательством предусмотрена серьезная ответственность за такие ложные вызовы. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.