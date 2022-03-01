В Старом Осколе патрульные задержали нетрезвую пару с ворованной детской коляской

Полицейские вернули маленькому жителю Старого Оскола его транспорт. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области

В микрорайоне Парковый Старого Оскола сотрудники патрульно-постовой службы во заметили пару с детской коляской. Так как «родители», судя по внешнему виду, были нетрезвыми, полицейские решили проверить, все ли в порядке с малышом. Однако транспортное средство оказалось пустым. Кроме того, выяснилось, что коляска не принадлежит прогуливавшимся с ней старооскольцам. Ими оказались 37-летний местный житель с криминальным прошлым и его сожительница. По словам пары, они были в гостях у матери мужчины и возвращались после застолья домой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, полицейские нашли хозяина коляски. 41-летний мужчина рассказал, что оставил транспорт своего малыша на лестничной площадке и даже не подозревал о пропаже.

По версии следствия, коляску похитили, чтобы потом продать. По факту кражи уже возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает лишение свободы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства совершенного преступления.