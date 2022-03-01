В Валуйках произошел пожар в здании магазина детских игрушек

Причины пожара еще выясняются. фото: со страницы Алексея Дыбова в соцсети.

Во вторник, 1 марта, в городе Валуйки на улице Горького загорелось здание, где судя по вывескам, находятся магазин детских игрушек и еще несколько торговых точек. По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 10 часов 24 минуты. На место убыли дежурные караулы нескольких пожарно-спасательных частей.

По словам главы горокруга Алексея Дыбова, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства и причины возгорания выясняются. Отвечая на вопросы подписчиков, он также сообщил, что жертв нет.